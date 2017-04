Calciomercato Juventus, su Kolasinac si fanno sotto Milan e Chelsea

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

06/04/2017 15:22

CALCIOMERCATO JUVENTUS KOLASINAC / La nuova chance di triplete galvanizza i tifosi della Juventus, anche se per il momento Allegri predica prudenza. Intanto la dirigenza bianconera continua a sondare il calciomercato alla ricerca di qualche elemento che possa rinforzare ulteriormente una rosa già evidentemente competitiva. Sono tanti i nomi che potrebbero essere oggetto di trattativa a giugno, ma ovviamente ci sono nomi più altisonanti e qualche altro calciatore che magari non è così pubblicizzato ma in una lista di priorità è di sicuro più urgente. Uno di questi è senz'altro Kolasinac.

Calciomercato Juventus: su Kolasinac ci sono anche il Milan e le squadre inglesi

Il primo vuoto da coprire riguarda sicuramente il ruolo di vice Alex Sandro, dopo l'addio di Evra a gennaio. Finora ha fatto da ottimo 'supplente' Asamoah, ma l'idea è quella di tornare sul calciomercato Juventus per acquistare un nuovo esterno al termine del campionato. Il primo nome sul taccuino di Marotta è da tempo Sead Kolasinac: bosniaco, classe '93, di proprietà dello Schalke 04. Soprattutto, e questo è l'aspetto più interessante, a parametro zero. A gennaio l'affare sembrava fatto, ma poi la pista si è raffreddata, facendo sì che l'esterno sondasse anche le proposte di altre società. C'è stato un sondaggio del Napoli, ma negli ultimi tempi hanno preso terreno le candidature di Milan e Chelsea. I rossoneri, in particolare, avrebbero pensato a Kolasinac e Musacchio per rinforzare la difesa, ma tutto è legato al closing e alla sua chiusura definitiva. La Premier però sembra essere una destinazione molto gradita: oltre al Chelsea si è fatto sotto anche il Tottenham, ma a sorpresa potrebbe spuntarla l'Everton, che ha offerto una cifra faraonica sul contratto sottoposto al calciatore. Concorrenza spietata per la Juve, che però ha dalla sua parte il fatto di essere arrivata molto prima su Kolasinac, e quindi potrebbe sfruttare il canale preferenziale che si era creato sul finire dello scorso anno.