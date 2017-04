Calciomercato Inter, da Murillo a Brozovic: quanti scambi in programma

Raffaele Amato

CALCIOMERCATO INTER / Il gruppo Suning di Zhang Jindong ha grandi ambizioni e nella prossima sessione di calciomercato spenderà sicuramente tanti milioni di euro per rendere l'Inter competitiva ai massimi livelli. Cè ancora incertezza riguardo il budget, si parla di 150 se non addirittura 200 milioni di euro ma anche di un massimo di 80 milioni. La certezza, invece, è che pure stavolta Piero Ausilio dovrà lavorare molto di fantasia e astuzia, provando magari la via dello ‘scambio’ per arrivare a giocatori altrettanto importanti senza pesare eccessivamente sulle casse del club di corso Vittorio Emanuele II.

Calciomercato Inter, da Ranocchia a Brozovic: il 'capitale umano' di Ausilio

Stando alle ultime indiscrezioni sul calciomercato Inter, tra le file dei nerazzurri ci sono molti calciatori utilizzabili come pedine di scambio. Da Murillo e Andrea Ranocchia, che a quanto pare potrebbero essere proposti al Southampton per ottenere un significativo sconto sul cartellino di van Dijk, passando per Andreolli e lo stesso centrale umbro che tanto bene sta facendo all’Hull City, entrambi idealmente funzionali all'arrivo low cost dal Sassuolo di Francesco Acerbi, ma anche per Brozovic e Ivan Perisic, ambedue con molti estimatori in Premier League (Manchester United in primis) dove l'Inter annovera numerosi obiettivi di mercato. Fino ai vari Biabiany, Stevan Jovetic - se non dovesse essere riscattato dal Siviglia - Gabigol e tutti quei giocatori in prestito altrove: da Caprari a Miangue, da Dimarco a Rey Manaj fino a Francesco Bardi. Insomma, tra giugno e agosto Ausilio potrà fare affidamento anche sull’ampio 'capitale umano', oltreché economico, per costruire finalmente una squadra da Scudetto.