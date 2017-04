Calciomercato Inter, Pioli a rischio: spuntano anche Jardim e Sampaoli

Nicola Lo Conte

06/04/2017 15:11

INTER PIOLI JARDIM SAMPAOLI SPALLETTI / La sconfitta in casa contro la Sampdoria è stata una brutta botta per l'Inter, che ha visto tramontare forse definitivamente le residue speranze di conquistare un posto in Champions League. I 9 punti attuali di distanza dal Napoli terzo in classifica, pur con lo scontro diretto da giocarsi a Milano, sembrano un ostacolo a questo punto difficilmente superabile. Anzi, per quella che è la classifica, ci sarà da sudare parecchio anche solo per un piazzamento nell'Europa minore. Con tutto quello che comporta in ottica calciomercato.

Calciomercato Inter, Spalletti in pole per la panchina

Il tutto si riverbera sulle strategie di calciomercato Inter per la prossima stagione. Pare che Suning non abbia preso per niente bene il ko di lunedì e deciso di ridurre il budget per gli acquisti a soli 70 milioni. In bilico, soprattutto, il futuro di Pioli, che non sembra più saldo come fino a qualche settimana fa. E si torna a parlare dei possibili sostituti sulla panchina nerazzurra. Sempre presenti i nomi di Simeone e Conte, ma decisamente in ribasso. L'argentino pare destinato a restare all'Atletico Madrid almeno fino al 2018 e anche l'ex tecnico della Nazionale rimarrà al Chelsea, puntando a dare l'assalto alla Champions nella prossima stagione.

A questo punto, saltano fuori candidati fino a qualche tempo fa insospettabili. Oltre alla candidatura di Spalletti per la panchinda dell'Inter, ci sono anche altre ipotesi particolarmente suggestive, che portano a Leonardo Jardim, allenatore del Monaco che sta incantando l'Europa, o a Jorge Sampaoli, che potrebbe lasciare la panchina del Siviglia ma la cui tentazione principale, come racconta 'goal.com', sarebbe rappresentata dalla panchina dell'Argentina.