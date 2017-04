DIRETTA Serie A, Crotone-Inter 2-0: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

09/04/2017 15:00

DIRETTA CROTONE INTER LIVE / Dentro o fuori. Crotone e Inter si sfidano nel match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A con l'obiettivo di vincere per cercare di raggiungere i rispettivi obiettivi. La squadra di Nicola vuole bissare il successo col Chievo per alimentare il sogno scudetto, mentre quella di Pioli - abbandonato il sogno Champions - non deve farsi sfuggire almeno l'Europa League. Calciomercato.it vi offre il match dello 'Scida' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Barberis, Crisetig, Stoian; Trotta, Falcinelli.. All. Nicola

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Murillo, Miranda, Ansaldi; Medel, Kondogbia; Candreva, Banega, Perisic; Icardi.. All. Pioli

CLASSIFICA: Juventus punti 77*, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 59*, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 52*, Sampdoria 45*, Torino 41, Chievo 38*, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32*, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 14.

* una partita in più