Calciomercato Juventus, Isco decide... di non decidere

06/04/2017 14:33

CALCIOMERCATO JUVENTUS ISCO REAL MADRID / La telenovela Isco sta diventando particolarmente calda in casa Real Madrid, con la Juventus spettatrice interessata. Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto a giugno 2018 e non ha ancora accettato la proposta di rinnovo del club madrileno. I bianconeri, così come altri club, tra cui il Chelsea e il Barcellona, sono in pressing. Dall'altro lato, secondo 'Cadena Cope', i suoi compagni di squadra starebbero cercando di convincerlo a restare con le 'Merengues', ma a quanto pare il giocatore non prenderà una decisione definitiva sul suo futuro adesso, rimandando ogni discorso a maggio. Possibile che voglia anche capire se e quanto Zidane lo impiegherà nella parte cruciale della stagione.

N.L.C.