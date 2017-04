Calciomercato Genoa, Mandorlini: futuro già indirizzato. Le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

06/04/2017 14:53

CALCIOMERCATO GENOA MANDORLINI / La trasferta di domenica contro l'Udinese potrebbe dire molto del futuro a breve termine di Andrea Mandorlini. Nonostante le dichiarazioni di rito del diretto interessato circa il fatto che i rumors sull'esonero sia normali e che ha il sostegno della società, una sconfitta potrebbe portare ad un nuovo ribaltone sulla panchina del Genoa. Per quanto riguarda il futuro a medio-lungo termine, invece, tutto appare già scritto: dalle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it è emerso che il tecnico rossoblu ha pochissime chance di confermato alla guida del 'Grifone' nella prossima stagione. L'ex allenatore del Verona non si è integrato con l'ambiente genoano e non è considerato adatto al progetto che vuole perseguire il club.

M.R. / E.T.