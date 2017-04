Liverpool, Klopp non ci sta: "Mi viene da vomitare"

06/04/2017 14:13

PREMIER LEAGUE LIVERPOOL KLOPP / Il Liverpool di Klopp, terzi in Premier League, si è fatto raggiungere nell'ultimo match di campionato dal Bornemouth all'87'. La rete siglata da King nel finale ha decretato il definitivo 2-2, che di certo non è andato giù all'allenatore: "Gli abbiamo aperto la porta per il pareggio. Prendere un gol del genere alla fine della gara, sinceramente mi fa venire voglia di vomitare. Non è molto elegante ma dobbiamo farcene una ragione. E' nostra responsabilità".

L.I.