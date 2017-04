Calciomercato Inter, Tronchetti Provera vota Conte: "Pioli bravo, lui un grande"

06/04/2017 14:08

CALCIOMERCATO INTER TRONCHETTI PROVERA / Tra Conte e Pioli Tronchetti Provera non ha dubbi. L'amministratore delegato di Pirelli, a margine di un evento di Assolombarda, parla del calciomercato Inter e del futuro della panchina nerazzurra. Inevitabile un accenno ad Antonio Conte, sogno di calciomercato del Suning per il futuro della squadra: "E' un grande allenatore. Le scelte in questo campo però le fa la società e nessuno deve interferire".

Diverso, invece, il giudizio espresso su Pioli: "E' un bravo allenatore. Spero vada tutto bene e che gli ultimi siano soltanto incidenti di percorso e la squadra di consolidi".

Calciomercato Inter, Tronchetti Provera pensa a Conte

In tema di squadra e di futuro, Tronchetti Provera vede un'Inter che tornerà a vincere. Percorso lungo e complicato, ma che alla fine sarà portato a termine: "Vedo che è una costruzione difficile, ma il percorso intrapreso è quello giusto. Arriveranno anche le soddisfazioni, che all'Inter non sono mai arrivate senza sofferenza".

Tornando a Conte, vederlo sulla panchina dell'Inter il prossimo anno non sarà facile ma neanche impossibile. Come raccontato da Calciomercato.it, Conte ha dettato le condizioni per la sua permanenza al Chelsea. Rinnovo del contratto dello staff (in scadenza a giugno) e la garanzia di forti investimenti sul mercato (si parla di 200 milioni) sono i punti base affinché l'ex Juventus continui a guidare la squadra londinese. Prima di qualsiasi trattativa però l'ex ct dell'Italia vuole portare a termine la missione attuale: vincere la Premier League.

B.D.S.