Bayern Monaco, Ancelotti trema: infortunio per Lewandowski

06/04/2017 14:12

BAYERN MONACO INFORTUNIO LEWANDOWSKI / Momento non fortunato per Ancelotti e per il suo Bayern. A pochi giorni dal quarto di finale in Champions con il Real Madrid, dopo Neuer, Müller e Douglas Costa, si ferma ai box anche Lewandowski. Come si apprende da 'As', il centravanti polacco ha abbandonato la seduta d'allenamento mattutina tenendosi la parte posteriore della coscia destra e rimanendo a colloquio per qualche minuto con il tecnico. La società bavarese ha fatto sapere che non dovrebbe essere niente di grave e già domani il giocatore potrebbe tornare ad allenarsi, ma certo c'è un pizzico di preoccupazione. Dover rinunciare al cannoniere principe (36 gol in stagione) per l'appuntamento cruciale della stagione sarebbe un grosso problema.

N.L.C.