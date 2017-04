Calciomercato Milan, si decide il futuro di Montella: decisivo il vertice con Fassone

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

06/04/2017 14:20

CALCIOMERCATO MILAN MONTELLA FASSONE / Il futuro di Vincenzo Montella sulla panchina rossonera è ancora incerto. Nonostante il buon lavoro svolto dall'allenatore campano, capace di alzare una Supercoppa Italiana e di valorizzare diversi giocatori, la permanenza in rossonero non viene data per scontata. Neppure lo stesso Montella nell'ultima conferenza stampa ha dato per sicuro il fatto di rimanere alla guida della sua attuale squadra. Sarà importante il confronto che il mister avrà con la nuova dirigenza dopo il closing. Un vertice che dovrà chiarire tutti i punti del progetto per rilanciare il 'Diavolo', a partire dal calciomercato.

Calciomercato Milan, Montella resta o va?

Dopo il closing del 13-14 aprile ci sarà sicuramente in programma un summit che coinvolgerà Marco Fassone, Massimiliano Mirabelli e lo stesso Montella. Si discuterà dei programmi futuri della nuova proprietà e delle strategie della società per il mercato. I prossimi dirigenti del Milan sembrano intenzionati a confermare l'attuale allenatore e vorrebbero anche proporgli il rinnovo dell'attuale contratto, che scade a giugno 2018. Sarà fondamentale condividere un progetto futuro per continuare insieme.

Montella sa di aver dato molto al Milan in questa stagione e sarebbe ben lieto di proseguire la sua avventura in rossonero. A precise domande sul futuro ha sempre detto di non aver avuto contatti con i prossimi dirigenti, ma di avere sempre Adriano Galliani come punto di riferimento. Il legame con lo storico amministratore delegato del club è abbastanza forte e ci sono stati più confronti tra loro nel corso dei mesi. Fassone e Mirabelli dovranno essere convincenti nel presentare i piani societari futuri. Soprattutto per quanto concerne il calciomercato Milan sarà importante garantire a Montella sia rinforzi che la permanenza dei gioielli della squadra.