Calciomercato, ESCLUSIVO: Moukandjo occasione per la Serie A

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

06/04/2017 14:05

MOUKANDJO LORIENT / In un mercato dove girano sempre meno soldi, eccezion fatta per i ricchi top club europei, i direttori sportivi di Serie A devono ingegnarsi per riuscire a trovare quelle occasioni che possono fare la differenza. In questa categoria rientra anche Benjamin Moukandjo. Le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it rivelano che il 28enne centravanti camerunese, capitano della Nazionale che si è laureata campione d'Africa a febbraio, è pronto a cambiare squadra in estate. Il suo contratto con il Lorient scade nel 2018 e, onde evitare di perderlo a costo zero tra quattordici mesi, i 'Naselli' sono disposti a cederlo in estate a cifre contenute soprattutto qualora dovesse arrivare la retrocessione in Ligue 2. Nonostante il penultimo posto in classifica, anche quest'anno Moukandjo è arrivato in doppia cifra (domenica scorsa contro il Caen ha siglato il decimo gol in campionato, ndr) ed il suo totale nelle ultime quattro annate in cui ha vestito maglie non certo di club di prima fascia come Reims e Nancy è salito a 40. A renderlo ulteriormente appetibile sul mercato è il suo status di calciatore comunitario, essendo dotato del passaporto francese.