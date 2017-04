SONDAGGIO CM.IT - Calciomercato Napoli, scelto l'erede di Reina

06/04/2017 13:33

CALCIOMERCATO NAPOLI REINA / La stagione sicuramente non brillante di Pepe Reina apre un grosso interrogativo in casa Napoli: continuare con lo spagnolo o cambiare? In attesa di capire cosa succederà con l'ex Liverpool, per gli azzurri spuntano già i primi nomi nuovi per la porta. Abbiamo chiesto dunque ai nostri utenti quale potrebbe essere il nome giusto: il 64% dei votanti hanno scelto il genoano Mattia Perin, seguito da Alex Meret (23%) e Alessio Cragno (13%).

L.P.