06/04/2017 13:05

CALCIOMERCATO INTER FELIPE / L'Inter non avrà vita facile nella trattativa per Felipe. Oltre alle richieste economiche del Porto, che non vuole fare grossi sconti rispetto alla clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro, come si legge su 'goal.com', i nerazzurri dovranno fare i conti con la concorrenza del Real Madrid, che su indicazione del suo tecnico Zidane, sta seguendo il difensore centrale brasiliano.

M.R.