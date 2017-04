Calciomercato Fiorentina, cercasi erede di Rodriguez: spunta un italiano

06/04/2017 12:53

CALCIOMERCATO FIORENTINA RODRIGUEZ / Pantaleo Corvino è da mesi al lavoro per la Fiorentina che verrà. Il Dg viola ha fra le mani molte situazioni 'spinose', tra queste quella relativa a Gonzalo Rodriguez. Il capitano è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà: per il suo futuro si parla di Inter ma anche di Sampdoria vista la presenza dell'ex di Daniele Pradé, colui il quale portò a termine il trasferimento dell'argentino dal Villarreal a Firenze. Secondo il 'Corriere dello Sport' - senza dimenticare il 19enne Milenkovic preso dal Partizan Belgrado per circa 5 milioni - come eventuale sostituto del classe '84 Corvino starebbe pensando anche a Francesco Acerbi del Sassuolo: il 29enne è stimato pure dall'Inter e, guarda caso, è uno dei 'pupilli' di Eusebio Di Francesco, al momento il principale candidato a prendere il posto di Paulo Sousa sulla panchina dei 'Gigliati'.

R.A.