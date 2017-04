DIRETTA Serie A, Udinese-Genoa 2-0: segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

09/04/2017 15:00

DIRETTA UDINESE GENOA LIVE / L'Udinese ospita il Genoa in un match delicato e valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A. In caso di sconfitta (sarebbe la quarta di seguito) in Friuli, infatti, Mandorlini potrebbe essere esonerato. Dall'altra parte, invece, Delneri vuole proseguire la striscia positiva di due vittorie e due pareggi, cercando di raggiungere già quota 40. Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (4-3-3): Karnezis, Samir, Widmer, Angella, Danilo, Badu, Hallfredsson, Evangelista, De Paul, Zapata, Thereau. All. Delneri

GENOA (3-5-2): Rubinho, Cofie, Izzo, Burdisso, Munoz, Rigoni, Morosini, Laxalt, Hiljemark, Ntcham, Simeone. All. Mandorlini

CLASSIFICA: Juventus punti 77*, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 59*, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 52*, Sampdoria 45*, Torino 41, Chievo 38*, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32*, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 14.

* una partita in più