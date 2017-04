DIRETTA Serie A, Sampdoria-Fiorentina 1-0: subito Fernandes! - LIVE

Maurizio Russo

09/04/2017 12:50

DIRETTA SAMPDORIA FIORENTINA LIVE / Il lunch match domenicale della 31esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Sampdoria e Fiorentina. Due squadre in salute che vogliono proseguire la loro striscia positiva: quella di Giampaolo vuole centrare il quarto successo in cinque partite, mentre quella di Paulo Sousa va a caccia della quarta vittoria di fila per tenere aperto il discorso Europa League. Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Dodò; Barreto, Torreira, Linetty; Fernandes; Schick, Quagliarella. All. Giampaolo

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Sanchez, Rodriguez, Astori; Tello, B. Valero, Badelj, Milic; Ilicic, Bernardeschi; Babacar. All. Paulo Sousa

CLASSIFICA: Juventus punti 77*, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 59*, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 44, Torino 41, Chievo 38*, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 32*, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 14.

* una partita in più