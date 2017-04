Ranking Fifa, il Brasile vola in testa. L'Italia insidia la Spagna

06/04/2017 12:31

RANKING FIFA ITALIA BRASILE - Il ranking Fifa ha una nuova capolista. Dopo gli impegni per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2018, il massimo organismo del calcio ha diramato la nuova classifica: il Brasile di Tite scavalca l'Argentina di Bauza e balza in testa. Salvo in avanti anche della Colombia e della Svizzera. Per quanto riguarda l'Italia di Ventura, balzo triplo, dal quindicesimo al dodicesimo posto, a soli 39 punti dalla Spagna decima. Queste le prime dieci posizioni:

1. Brasile, 1661;

2. Argentina, 1603;

3. Germania, 1464;

4. Cile, 1403;

5. Colombia, 1348;

6. Francia, 1294;

7. Belgio, 1281;

8. Portogallo, 1259;

9. Svizzera, 1212;

10. Spagna, 1204;

12. Italia, 1165.

