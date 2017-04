Calciomercato Milan, Morata: "Problemi con Zidane? Ecco la verità"

06/04/2017 12:42

CALCIOMERCATO MILAN MORATA / Il 'nuovo' Milan si sarebbe già messo alla caccia di un bomber in previsione della possibile partenza di Carlos Bacca. Tra i nomi graditi al club rossonero pare esserci anche l'ex Juventus Alvaro Morata. Nonostante abbia giocato meno rispetto a quanto ci si potesse aspettare, dopo la doppietta rifilata nella Liga al Leganes, lo spagnolo ha allontanato con forza i rumors di mercato che lo danno desideroso di lasciare il Real Madrid a fine stagione: "A Madrid mi trovo bene - le sue parole a 'Cadenaser' - gioco nel club dei miei sogni". Il classe '92, nel mirino pure del Chelsea del suo ex allenatore Conte, ha inoltre negato di avere 'problemi' con Zidane e di avergli chiesto più spazio: "Non gli ho mai fatto questo genere di richiesta".

