Calciomercato Juventus: Mario Mandzukic tra Premier, Cina e Francia

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

06/04/2017 13:24

MANDZUKIC CALCIOMERCATO / Il sacrificio tattico di Mario Mandzukic rappresenta l'essenza del 4-2-3-1 varato da Massimiliano Allegri in questa stagione. Il croato ha scelto di diventare elemento prezioso e di cambiare ruolo pur di non rimanere confinato in panchina. Tanto lavoro sporco sulla fascia e un'abnegazione tale da sorprendere tutti. Nonostante un'annata positiva però, il calciomercato Juventus dovrà fare i conti con una possibile partenza dell'ex di Atletico Madrid e Bayern Monaco. I due anni di contratto (scadenza il prossimo 30 giugno del 2019) non rappresentano un ostacolo per chi ha da sempre numerosi estimatori in giro per il mondo. Già a gennaio Mandzukic era entrato nel vortice del calciomercato. Il Tianjin di Fabio Cannavaro aveva messo sul piatto un'offerta sbalorditiva. Dopo il no Kalinic, l'ex difensore azzurro aveva offerto 28 milioni di euro e un contratto quadriennale da 7,5 milioni a stagione per convincere la Juventus e il nazionale croato. Nulla da fare però e discorsi da riprendere solo a giugno.

Mandzukic protagonista del calciomercato: quanti estimatori!

Ma la prospettiva di un trasferimento in Oriente non sembra convincere Mandzukic, deciso a voler dimostrare ancora una volta di essere decisivo in Europa. Secondo quanto riferito dal portal e britannico 'Talksport', sia il Beşiktaş di Şenol Güneş che il West Ham di Slaven Bilić stanno pensando al croato per la prossima stagione. In particolare il club turco si è prodigato nel mandare un messaggio all'attaccante: "Se lasci la Juve, qui puoi vincere tutto". Stima incondizionata che hanno spinto Mandzukic a valutare l'offerta. Anche il Galatasaray sembra interessato alle prestazioni di Mandzukic, infatti il club turco avrebbe chiesto al suo nuovo tecnico Igor Tudor di convincere il suo connazionale a raggiungerlo in giallorosso. Ulteriori ipotesi potrebbe essere il Marsiglia per raggiungere il suo ex compagno di squadra Patrice Evra. Il laterale difensivo stravede per Mandzukic e. secondo quanto ribadisce 'L'Equipe', starebbe provando a convincere in tutti i modi il croato per raggiungerlo alla corte di Rudi Garcia. Francia, Turchia, Premier, Cina o ancora Italia? Mandzukic continua a correre sulla fascia e nel frattempo valuta il futuro.