Closing Milan: Berlusconi tra conferme e dubbi. Sullo sfondo nuovi investitori

Matteo Bellan (@TeoBellan)

06/04/2017 12:37

CLOSING MILAN NEWS BERLUSCONI / Il closing della cessione del Milan da Fininvest alla Rossoneri Sport Investment Lux avverrà, a meno di clamorosi colpi di scena, tra il 13 e il 14 aprile. Silvio Berlusconi ha confermato le indiscrezioni circolate, ieri in occasione di una visita al Salone del Mobile a Milano. Saranno quelle le date cruciali per il futuro rossonero. Dopo i closing mancati di dicembre e marzo, questa volta sembrano esserci gli elementi per credere che l'operazione di concluderà. Il prestito da circa 300 milioni di euro della Elliott Management Corporation a Yonghong Li ha salvato l'affare, più volte vicino a naufragare.

Closing Milan, le ultime novità sulla cessione rossonera

Stando alle news Milan riportate da 'La Gazzetta dello Sport', le parti stanno lavorando per chiudere il 13 aprile, con i soldi che arriveranno nelle casse Fininvest e le successive firme sul contratto di compravendita del club. In quella giornata dovrebbe avvenire anche la visita ad Arcore di Yonghong Li e del resto della delegazione cinese. Invece la conferenza stampa della nuova proprietà dovrebbe svolgersi nella mattinata del 14 aprile, giorno in cui a Casa Milan si svolgerà l'Assemblea dei Soci che nominerà il nuovo Consiglio di Amministrazione.

A proposito del CdA, non è ancora sicuro se esso sarà composto da 6 membri oppure se verrà allargato a 8. Le ultime indiscrezioni rivelano che è in corso la ricerca di un manager di fede milanista e competenze in ambito finanziario. Si fanno i nomi di Paolo Scaroni, ex Ad di Eni e oggi vicepresidente della banca d’affari Rothschild (advisor coinvolto nell’operazione Milan), Fabrizio Viola, Ad della Banca Popolare di Vicenza, Sergio Iasi, Ad dell’Interporto Campano, Roberto Italia, partner di Space Holding, e Giovanni Giorno Tempini, presidente di Fondazione Fiera Milano.

Incertezze ancora sul ruolo di presidente. Infatti Silvio Berlusconi non ha ancora deciso se accettare o meno la carica di presidente onorario del Milan oppure se rifiutare, lasciando così definitivamente il 'Diavolo' dopo 31 anni. Se non dovesse restare, il nuovo numero 1 del club diverrebbe il proprietario Yonghong Li, al quale in alternativa sarebbe destinata la posizione di vicepresidente esecutivo.

L'uomo d'affari cinese per saldare il debito contratto con Elliott Management Corporation dovrà essere capace di coinvolgere nuovi soggetti finanziari nei prossimi mesi, così da poter disporre dei capitali necessari per rilanciare il Milan anche in chiave calciomercato oltre che sul piano commerciale e dei risultati sportivi. A tal proposito 'Il Giornale' rivela che due investitori cinesi vorrebbero entrare nel club, ma stanno attendendo che il Governo di Pechino ammorbidisca la propria posizione in merito all'espatrio di capitali dalla Cina. Com'è risaputo, le restrizioni governative hanno ostacolato l'operazione di compravendita della società di via Aldo Rossi, e non solo. Alcuni dei soldi raccolti da Yonghong Li sono rimasti bloccati dentro i confini cinesi.