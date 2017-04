Calciomercato Roma, da Krychowiak a Pellegrini: il punto sulle trattative in entrata

Michele Spuri

06/04/2017 12:25

CALCIOMERCATO ROMA KRYCHOWIAK VAZQUEZ \ Dopo l’addio all’Europa League e l’uscita dalla Coppa Italia, alla Roma di Luciano Spalletti non resta che il campionato. L’obiettivo minimo fissato è il secondo posto, che garantirebbe al club giallorosso non solo liquidità fresca sul calciomercato, ma anche qualche certezza in più sulla permanenza di alcuni calciatori. Chi dovrà lavorare molto sarà Monchi che, in attesa dell’ufficialità, dovrà sistemare qualche tassello della formazione capitolina. Il nome nuovo in entrata è quello di Grzegorz Krychowiak, 27enne centrocampista polacco che la scorsa estate si trasferì proprio dal Siviglia per poco meno di 34 milioni di euro al Paris Saint-Germain, squadra guidata da Emery, tecnico che sta prendendo quota in orbita calciomercato Roma.

Calciomercato Roma, idee sudamericane per Monchi

Sicuramente nel reparto di centrocampo la Roma farà più di un innesto. Il primo desiderio è quello di riportare nella capitale Lorenzo Pellegrini. L’accordo con il Sassuolo prevede il diritto di recompra a 10 milioni di euro, ma il pressing di Inter, Juve e Milan resta costante. Continua ad essere monitorato, invece, Lucas Torreira, 21enne centrocampista uruguaiano di proprietà della Sampdoria, che piace da tempo a Monchi, al pari di Kessié, per il quale esiste una trattativa molto avanzata sin dallo scorso gennaio. Verrà poi rinforzato anche il reparto offensivo, dove ci potrebbe essere il ritorno di fiamma per Franco Vazquez. L’ex trequartista del Palermo, nella sua prima stagione al Siviglia ha collezionato 32 presenze, realizzando 4 gol e fornendo 3 assist. La società giallorossa, infine, continua a pensare al futuro, mettendo tra gli obiettivi Yuri Alberto, attaccante del Santos classe 2001, che potrebbe firmare con il club brasiliano il primo contratto da professionista. Su di lui c’è da registrare però anche l’interesse di Manchester United e Arsenal.