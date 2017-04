DIRETTA Serie A, Atalanta-Sassuolo 0-1: la sblocca Pellegrini! - LIVE

Maurizio Russo

08/04/2017 18:00

DIRETTA ATALANTA SASSUOLO LIVE / Il secondo anticipo della 31esima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Atalanta e Sassuolo. La formazione di Gasperini vuole continuare a sorprendere e sorpassare almeno per una notte la Lazio al quarto posto, mentre quella di Di Francesco va a caccia di un risultato positivo per interrompere la striscia negativa. Calciomercato.it vi offre il match dell'Atleti Azzurri d'Italia' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-5-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kurtic, Cristante, Freuler, Spinazzola; Petagna, Gomez. A disp.: Gollini, Zukanovic, Hateboer, Raimondi, Konko, Cabezas, Grassi, D'Alessandro, Migliaccio, Mounier, Paloschi, Pesic. All.: Gasperini.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Adjapong, Cannavaro, Acerbi, Dell'Orco; Pellegrini, Sensi, Missiroli; Berardi, Defrel, Ragusa. A disp.: Pomini, Letschert, Antei, Lirola, Peluso, Mazzitelli, Aquilani, Duncan, Ricci, Politano, Iemmello, Matri. All.: Di Francesco.

CLASSIFICA: Juventus punti 74, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 58, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 44, Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 31, Genoa 29, Empoli 23, Crotone 17, Palermo 15, Pescara 14*.

*Una partita in più