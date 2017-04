DIRETTA Serie A, Empoli-Pescara 1-0: la sblocca El Kaddouri! - LIVE

Maurizio Russo

08/04/2017 15:00

DIRETTA EMPOLI PESCARA LIVE / La 31esima giornata del campionato di Serie A si apre con lo scontro diretto in chiave salvezza tra Empoli e Pescara. Reduce da sette sconfitte consecutive, la squadra di Martusciello deve tornare a fare punti, mentre quella di Zeman vuole vincere per abbandonare l'ultimo posto. Calciomercato.it vi offre il match del 'Castellani' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI:

EMPOLI (4-3-1-2): Skorupski; Laurini, Veseli, Barba, Pasqual; Krunic, Buchel, Croce; El Kaddouri; Thiam, Marilungo . All. Martusciello

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Zampano, Campagnaro, Bovo, Biraghi; Coulibaly, Muntari, Memushaj; Benali, Bahebeck, Caprari. All. Zeman

CLASSIFICA: Juventus punti 74, Roma 68, Napoli 64, Lazio 60, Atalanta 58, Inter 55, Milan 54, Fiorentina 51, Sampdoria 44, Torino 41, Chievo 38, Udinese 37, Cagliari 35, Bologna 34, Sassuolo 31, Genoa 29, Empoli 22, Crotone 17, Palermo 15, Crotone 13.