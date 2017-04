Paris Saint Germain, Kluivert chiude a Wenger: "Zero possibilità"

06/04/2017 12:14

PARIS SAINT GERMAIN WENGER / Arsène Wenger non prenderà il posto di Emery alla guida del Paris Saint Germain. Lo ha detto senza mezzi termini il direttore sportivo del club parigino Patrick Kluivert: "Le voci che circolano non sono vere - le sue parole a 'France TV' riportate da 'Le Figaro' - Ci sono zero possibilità che lui possa venire al Psg". Wenger è stato accostato pure al Real Madrid ma molto probabilmente resterà ancora alla guida dell'Arsenal rinnovando il suo contratto - in scadenza a giugno - per una o due stagioni.

R.A.