PUNTO SUI GIOVANI DELLA B: Provedel il migliore, Maggiore incanta

Marco Orrù

06/04/2017 16:32

GIOVANI SERIE B / Non è stato un turno particolarmente favorevole ai tanti giovani italiani che calcano i campi del campionato cadetto e che si prendono le prime pagine delle news Serie B. Quella che si è giocata martedì è stata una giornata che non ha visto i talenti nostrani mettersi particolarmente in mostra. Qualche eccezione, per fortuna c'è stata. Due su tutti: il portiere della Pro Vercelli Ivan Provedel, classe '94, e il centrocampista dello Spezia Giulio Maggiore, classe '98.

Serie B, 34a giornata: Provedel e Maggiore in evidenza

Provedel contro il Carpi ha letteralmente abbassato la saracinesca e ribattuto ogni tiro degli attaccanti biancorossi. E' stato insuperabile, risultando il miglior portiere in assoluto dell'ultimo turno. Il ragazzo proveniente dalle giovanili del Chievo è alla terza esperienza in Serie B dopo Perugia, Modena, ma quest'anno sembra stia arrivando alla completa maturità. E' invece ancora giovanissimo Maggiore, centrocampista dello Spezia, ma a 19 anni può già considerarsi uno dei migliori giocatori della cadetteria nel suo reparto. Così giovane, ma già con molta personalità, tanto da aver attirato su di sè i top club del nostro campionato di Serie A. Il prossimo calciomercato estivo sarà per lui molto attivo. Contro il Verona è stato il migliore in campo in assoluto con Granoche.

In Cesena-Brescia si sono fatti notare due ragazzi interessanti: Luca Garritano e Dimitri Bisoli, entrambi centrocampisti classe '94. Il primo è più conosciuto, visto che vanta anche 11 presenze con l'Under 21 di Di Biagio, mentre il secondo è molto chiacchierato in sede di calciomercato, col Cagliari che sembra aver già messo le mani su di lui.

Infine, l'attenzione si sposta su due difensori di Spal e Cittadella, Francesco Vicari, classe '94, e Marco Varnier, classe '98. Il centrale della Spal ha giocato una partita perfetta contro la sua ex squadra, il Novara, prendendosi una rivincita con il club che non ha creduto fino in fondo su di lui, cedendolo nell'estate del 2016 al club spallino. Varnier invece è il nuovo che avanza. Inizialmente era solo il giovane della Primavera aggregato alla prima squadra. Poi, a partire dal match contro l'Entella dello scorso 30 dicembre, è stato lanciato titolare da mister Venturato e non è più uscito, se non per qualche partita con le giovanili azzurre. Anche a Salerno, su un campo difficile, ha fatto capire come mai l'Inter ha già messo gli occhi su di lui.