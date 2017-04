Serie B, l'uomo della settimana: Fabio Ceravolo rialza il Benevento

Marco Orrù

SERIE B CERAVOLO / Fabio Ceravolo è l'uomo della settimana nelle news Serie B. La doppietta contro la Ternana nel turno infrasettimanale si aggiunge ad un gol e un assist messi a referto nel match contro lo Spezia dello scorso sabato. Il suo Benevento ne ha beneficiato alla grande visto che sono arrivate due vittorie su due, che hanno messo fine a un periodo negativo. Prima di questo doppio successo, infatti, i sanniti venivano da 4 sconfitte e due pareggi. I 6 punti conquistati tra sabato e martedì sono ossigeno puro per mister Baroni, subissato da tante critiche recentemente.

L'attaccante calabrese sta vivendo la migliore stagione della sua carriera, arrivato alla soglia dei 30 anni. Mai prima d'ora, infatti, aveva realizzato così tanti gol in una sola annata. La doppietta contro la sua ex squadra, la Ternana, gli ha permesso di raggiungere quota 16 in campionato. Ha raggiunto il terzo posto nella classifica marcatori dietro Pazzini e Caputo, ma soprattutto è arrivato il record di gol in un solo campionato. Lo scorso anno si era fermato a 12, superando di una rete il precedente primato di 11: una crescita costante dunque per Ceravolo, con le sirene del calciomercato che si fanno sempre più pressanti. Il classe '87 è ormai un veterano per la Serie B. E' vero che ha esordito in Serie A a soli 18 anni con la maglia della Reggina, ma tolte quelle sei presenze, più altre due stagioni in chiaroscuro con Reggina e Atalanta, ha sempre calcato i campi della cadetteria. Nel corso della carriera ha modificato radicalmente il suo modo di giocare. Da attaccante esterno, poco prolifico, pian piano, si è avvicinato alla porta e lo score è aumentato sensibilmente, arrivando a raggiungere il suo record stagionale a 30 anni.

Il Benevento si affida a lui e a Amato Ciciretti per centrare un traguardo, quello della Serie A, che a inizio stagione sembrava utopia. C'è stato un periodo in cui i sanniti sembravano potersi riproporre anche per la lotta alla promozione diretta, ma il marzo nero dei ragazzi di Baroni ha precluso questo traguardo. I playoff ora sono tornati ad essere l'obiettivo principale, magari da raggiungere nella posizione migliore. Con un Ceravolo in forma come in questo periodo nulla sembra impossibile per il Benevento.