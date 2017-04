Calciomercato: Juventus-Fabinho, coppia Berardi-Bernardeschi per l'Inter. Milan su Benzema

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

06/04/2017 12:07

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / La stagione è ormai nella fase calda, campionato, Champions e Coppa Italia vivono la loro parte finale ed è già tempo di pensare al calciomercato estivo. Juventus, Inter e Milan guardano al futuro con occhi diversi: i bianconeri sono ancora in corsa per il triplete dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia e devono continuare a ringiovanire la rosa senza perdere in qualità; i nerazzurri, invece, hanno visto sfumare con il ko contro la Sampdoria le speranze Champions, ma pensano ad un mercato scoppiettante, per poter tornare al vertice in Italia prima e in Europa poi. Situazione ancora tutta da definire in casa Milan con il closing atteso per la prossima settimana che potrebbe dare il via alla stagione dei sogni. Così nel calciomercato che verrà la Juventus punta Fabinho, l'Inter la coppia tutta italiana Berardi-Bernardeschi, il Milan sogna il colpo Benzema.

Calciomercato Juventus, Fabinho: rinforzo di qualità per la mediana

E' la squadra che avrebbe meno bisogno di rinforzi, almeno in Italia. Per il sesto anno consecutivo la Juventus è in testa alla classifica e, salvo clamorose frenate, trionferà ancora una volta in campionato. La banda di Allegri insegue addirittura il triplete: la finale di Coppa Italia è in cassaforte, ad attendere i campioni d'Italia ci sarà la Lazio di Simone Inzaghi. Ora però è tempo di Champions con la sfida al Barcellona di Messi e Neymar, alla squadra della remuntada epica contro il Psg. Comunque andrà a finire il doppio incrocio con i blaugrana e la cavalcata europea, il calciomercato Juventus offrirà un colpo importante a centrocampo. E' sul reparto mediano che si concentrano le maggiori attenzioni di Marotta e Paratici che stanno sondando l'Europa alla ricerca del nome giusto. Potrebbe essere quello di Fabinho, capitano del Monaco. Qualità ed esperienza, unita alla giovane età, lo rendono il profilo perfetto per la Juventus. Il suo cartellino non è certo 'scontato' visto che per convincere il club del Principato a privarsi di lui serviranno oltre trenta milioni di euro. C'è poi da fare i conti con la concorrenza: l'Inter ha messo gli occhi sul 23enne brasiliano che stuzzica la fantasia anche della Roma. Ma considerati gli 11 gol e i 4 assist realizzati finora in stagione, c'è da pensare che non sarà soltanto una sfida tutta italiana.

Calciomercato Inter, Berardi-Bernardeschi: per una Ital-Inter

A proposito di Italia, vuole tingersi un po' più di azzurro la squadra internazionale per eccellenza. Nei progetti di Suning per l'Inter del futuro c'è una maggiore presenza di calciatori italiani. Gagliardini è il colpo invernale che va in questa direzione, ma anche nel calciomercato Inter del futuro si guarderà ai talenti tricolori. Riflettori puntati sull'attacco che potrà essere profondamente rinnovato. Perisic potrebbe essere sacrificato davanti ad una buona offerta, mentre alla voce arrivi sono cerchiati in rosso i nomi di Berardi e Bernardeschi. I destini dei tre sono legati fortemente. Se il Manchester United (o un'altra big europea) dovesse davvero presentarsi con un'offerta da capogiro (si parla di sessanta milioni di euro), allora il doppio arrivo Berardi-Bernardeschi potrebbe diventerà realtà. Per loro Suning è pronta ad investire settanta milioni di euro. Una cifra importante che permetterebbe però di assicurarsi due dei migliori giovani talenti che offre il panorama calcistico italiano. Un doppio colpo che garantirebbe qualità e gol alla squadra nerazzurra per molti anni. Per Berardi l'Inter chiede lo sconto rispetto ai 35 milioni di euro richiesti dal Sassuolo, come raccontato da Calciomercato.it.

Calciomercato Milan, in attesa del closing si sogna Benzema

Discorso più complicato per il calciomercato Milan. Qui tutto è in fase di stallo in attesa del closing previsto per il 13-14 aprile. Dovesse davvero concretizzarsi il passaggio di proprietà, si potrebbe anche iniziare a pensare in grande. E sarebbe davvero un grande colpo per il Milan quello di Karim Benzema che Aubameyang potrebbe spingere lontano dal Real Madrid. Il francese ha un costo intorno ai cinquanta milioni di euro e sarebbe il profilo perfetto per la possibile nuova proprietà rossonera: il modo per far capire le intenzioni del gruppo cinese. Del resto, in attacco il Milan vedrà con ogni probabilità l'addio di Bacca e in estate servirà un colpo importante per rilanciare la squadra di Montella.