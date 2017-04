Juventus, Elkann a Ventura: "Preservi gli juventini". E sul caso Agnelli...

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

06/04/2017 11:33

NEWS JUVENTUS ELKANN / Dalla Champions League alla Nazionale, passando per la sfida di ieri sera in casa del Napoli e, inevitabilmente, il caso Andrea Agnelli che ha infuocato le news Juventus nelle ultime settimane. John Elkann, intervenuto questa mattina all'evento 'Panorama d'Italia' fa il punto sul mondo bianconero a 360°: "In bocca al lupo al Ct Ventura, ma faccia attenzione ai numerosi giocatori della Juve che ha in Nazionale. Li preservi bene... - esordisce, con il sorriso sulle labbra, il numero uno di Exor, holding della Juventus - Caso Agnelli? Ho fiducia nelle istituzioni e sono convinto della validità della difesa. Oltre che assolutamente allineato con mio cugino Andrea nel portare avanti una difesa legittima. Siamo fiduciosi che la verità venga fuori. Dispiace vedere la Juve, una squadra che ha vinto tanto, ma così vulnerabile agli attacchi a causa della sua grande visibilità. Si cerca di approfittare della visibilità altrui per farsi una propria immagine. L’audizione di Pecoraro alla Commissione Antimafia ha dimostrato molto" le parole riportate da 'Gazzetta.it'.



Elkann, poi, torna al campo: "Contro il Barcellona vogliamo la rivincita della finale di Berlino. Higuain? Sono partite sempre difficili quelle degli ex. È bello vedere i due gol segnati da Gonzalo. De Laurentiis? Quello che è passato è passato, bisogna guardare avanti. Mi auguro che Higuain faccia tanti gol in maglia bianconera e non pensi al passato ma al nostro futuro. Sono molto felice per la partita di ieri, anche alla luce dell’assedio finale del Napoli. Si è vista una grande Juve, coraggiosa. Triplete? È bene parlare di risultati soltanto una volta ottenuti. Questa è una grande Juve, l'anno scorso ha vinto il quinto scudetto di fila e non accadeva dagli anni '30: è un incredibile risultato legato alle grandi capacità di mio cugino Andrea e di tutto il gruppo dirigente. Hanno creato una fantastica squadra e i risultati si vedono sul campo".



La chiosa, ovvia, sul tecnico Massimiliano Allegri, sempre al centro di numerose voci di calciomercato: "Si parla sempre di futuro, a noi interessa il presente. In questo senso Allegri è assolutamente ingaggiato e ha delle bellissime sfide davanti".