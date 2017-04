Calciomercato Genoa, Mandorlini: "Esonero? La società è con me"

06/04/2017 11:33

CALCIOMERCATO GENOA MANDORLINI / Genoa è in subbuglio. Dopo la pesante sconfitta casalinga contro l'Atalanta, la terza consecutiva, il clima di contestazione nei confronti del presidente Preziosi si è inasprito e allo stesso tempo la posizione di Andrea Mandorlini è diventata ancora più precaria. Stamane al 'Secolo XIX' è intervenuto proprio il tecnico rossoblù, piuttosto motivato a invertire la rotta e quindi a salvare la sua panchina: "Ho sentito anche io le voci sul mio possibile esonero in caso di sconfitta a Udine, ma questo è normale, il calcio è fatto anche di questo Io però sono un professionista e vado avanti per la mia strada senza farmi turbare da queste indiscrezioni. La società è con me, con la squadra ci siamo chiariti convinti di poter ripartire insieme. La forza per una svolta c'è".

R.A.