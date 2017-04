06/04/2017 11:17

CALCIOMERCATO JUVENTUS LACAZETTE / Potrebbe essere in Bundesliga il futuro di Alexandre Lacazette, il 'gioiello' dell'Olympique Lione che tanto piace alla Juventus. Secondo il 'Sun', il 25enne attaccante francese sarebbe finito pure nel mirino del Borussia Dortmund: per il club tedesco sarebbe la prima scelta in caso di partenza - assai probabile - di Aubameyang, su cui c'è mezza Europa, Milan compreso.

R.A.