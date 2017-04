Calciomercato Milan, che fila per Kolasinac: spunta anche il Tottenham

06/04/2017 11:20

CALCIOMERCATO MILAN KOLASINAC / Prima la Juventus, poi il Milan. Sead Kolasinac sembrava ormai destinato a sbarcare in Italia al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto con lo Schalke 04. I rossoneri, infatti, dopo il lungo corteggiamento juventino erano balzati in pole e sembravano ormai vicini all'accordo. A complicare i piani milanisti, però, ci pensano i club inglesi, che comunque non hanno mai del tutto mollato la presa e, ora, starebbero cercando il sorpasso. In particolare, secondo 'A Bola', dopo l'Everton anche il Tottenham si sarebbe mosso con un'offerta molto importante per avere il difensore bosniaco che si libererà dal club tedesco a zero.



L.P.