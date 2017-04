Calciomercato Cagliari, Rastelli ancora in bilico: Torino snodo cruciale

06/04/2017 11:05

CALCIOMERCATO CAGLIARI RASTELLI / Futuro ancora da scrivere per Massimo Rastelli. Il tecnico del Cagliari, riporta 'Tuttosport', non è ancora sicuro della sua permanenza in vista della prossima stagione. In tal senso, sarà decisiva la sfida contro il Torino, snodo cruciale per la sua riconferma, con Giulini che tiene molto al decimo posto. In caso di addio a fine campionato, sono avanzati i nomi di De Biasi e Stramaccioni per la panchina del Cagliari.

M.D.A.