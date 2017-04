Milan, il ritorno di Suso: i numeri testimoniano la sua importanza

Matteo Bellan (Twitter @TeoBellan)

06/04/2017 11:15

MILAN NEWS SUSO / Vincenzo Montella torna a sorridere dopo il deludente pareggio di Pescara, Infatti, negli ultimi allenamenti ha ritrovato Suso. Lo spagnolo si è aggregato al gruppo sia martedì che mercoledì, viaggia dunque verso il recupero. Sarà sicuramente convocato per la partita contro il Palermo di domenica a San Siro, anche se potrebbe partire dalla panchina. Sicuro, invece, il suo ritorno da titolare per il derby contro l'Inter del 15 aprile. La lesione muscolare alla coscia destra, rimediata contro il Chievo Verona, è ormai alle spalle. Stando alle recenti news Milan, l'ex Liverpool può essere considerato praticamente recuperato.

Milan, Suso fondamentale per Montella

Il ritorno di Suso è vitale per Montella. L'assenza dello spagnolo si è sentita. Nelle quattro partite stagionali in cui non è partito titolare oppure non ha giocato sono arrivate due sconfitte (Genoa a Genova e Juventus a Torino), una vittoria striminzita (contro il Genoa a San Siro) e un deludente pareggio (Pescara). Per quanto concerne la media punti, con lui in campo il Milan arriva a 1,85, senza scende fino a 1,33. Ci sono poi da considerare i numeri dell'esterno offensivo spagnolo, che con 6 gol è il secondo miglior marcatore e con 9 assist è il top assist-man del 'Diavolo' Inoltre è colui che ha creato più occasioni pericolose, 48.

Lucas Ocampos, sostituto dello spagnolo in queste partite, non ha avuto un alto rendimento. E' stato scostante, non riuscendo a produrre gol né assist. Tanto fumo e poco arrosto per l'ex talento del River Plate, che non sta riuscendo ancora ad esplodere in Europa nonostante le occasioni concesse. E con il rientro di Suso, è probabile che dovrà riaccomodarsi in panchina. Forse non con il Palermo, ma sicuramente nel derby contro l'Inter.

E tornando allo spagnolo, attenzione alle ultime news di calciomercato. Nonostante la volontà della futura proprietà cinese di blindarlo, rinnovando il contratto, ci sono club della Premier League e della Liga che si stanno interessando al numero 8 del Milan. Starà a Marco Fassone, prossimo amministratore delegato rossonero, convincerlo del progetto e trovare l'intesa finale sul prolungamento contrattuale.