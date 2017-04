Napoli, Hamsik: "Siamo delusi, ora vogliamo il secondo posto"

06/04/2017 10:57

NAPOLI JUVENTUS HAMSIK / Marek Hamsik ha analizzato la vittoria per 3 a 2 del suo Napoli contro la Juventus, che non è valsa però la qualificazione per la finale di Coppa Italia. Lo slovacco ha parlato sul suo sito ufficiale: "Siamo delusi. Così come domenica, anche ieri abbiamo fatto una buona prestazione, ma non siamo riusciti a gioire. In campionato abbiamo guadagnato solo un punto e la vittoria in Coppa non è stata sufficiente. Ringraziamo i nostri grandi tifosi per la fantastica atmosfera, domenica prossima ci attende una partita molto importante contro la Lazio. Il nostro obiettivo è chiudere al secondo posto per avere la certezza di partecipare alla Champions League. Combatteremo fino alla fine".

M.D.A.