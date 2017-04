Juventus, la precisazione del Procuratore Federale Pecoraro

Pecoraro in Commissione Antimafia (Calciomercato.it)

06/04/2017 10:51

JUVENTUS PECORARO ANTIMAFIA - Nella giornata di ieri, il Procuratore Federale Gaetano Pecoraro è stato ascoltato in Commissione Antimafia riguardo alla questione della gestione dei biglietti della Juventus che vede coinvolto anche il presidente Agnelli. Nel corso dell'audizione, si è parlato di una intercettazione "interpretata" da parte della Procura di Torino. Ma, attraverso il sito della Figc, arriva la precisazione dello stesso Pecoraro: "Nel corso dell'audizione non ho attribuito alla Procura di Torino alcuna interpretazione in ordine alle intercettazioni trasmesse alla Procura Federale".

A.L.