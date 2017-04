Roma, 'like' a Pjanic degli ex compagni: polemica sui social

06/04/2017 10:31

ROMA LIKE PJANIC / Polemiche tra i tifosi romanisti per un 'like' di troppo a Miralem Pjanic. Dopo la qualificazione per la finale di Coppa Italia ottenuta ieri sera, il centrocampista della Juventus ha mostrato una foto su Instagram direttamente dagli spogliatoi del 'San Paolo'. Così, Nainggolan, Rüdiger ed Emerson, suoi compagni alla Roma, hanno apprezzato mettendo un 'like', cosa che non è passata inosservata ai tifosi giallorossi. Diverse persone sui social hanno ritenuto inopportuno l'apprezzamento a un giorno di distanza dalla delusione nel derby contro la Lazio.

M.D.A.