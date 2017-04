Monopoli, UFFICIALE: via Bucaro, torna Zanin

07/04/2017 03:17

MONOPOLI ESONERO BUCARO ZANIN - Giovanni Bucaro non è più l'allenatore del Monopoli. Dopo la pesante sconfitta interna (2-6) contro il Cosenza nella trentatreesima giornata del campionato di Lega Pro, girone C, il club pugliese ha ufficializzato l'esonero del tecnico. Al suo posto torna Diego Zanin che ha già diretto la sua prima seduta di allenamento. Il Monopoli è attualmente al sedicesimo posto in classifica con 33 punti, in piena zona playout.

A.L.