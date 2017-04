Calciomercato Genoa, futuro Mandorlini: decisiva la prossima gara

06/04/2017 10:12

CALCIOMERCATO GENOA MADORLINI / Momento difficile in casa Genoa. L'arrivo di Mandorlini non è servito a far risalire i rossoblu in classifica facendo scatenare l'ira dei tifosi, che hanno chiesto a Preziosi di lasciare il club. Come riporta il 'Secolo XIX', il futuro del tecnico è legato alla prossima partita contro l'Udinese, con Juric che resta sullo sfondo ma che non è l’unica soluzione possibile. Intanto, qualcosa sembra muoversi dal punto di vista societario: negli ultimi giorni sarebbero arrivati almeno 4-5 interessamenti per il club.

M.D.A.