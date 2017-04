Calciomercato Inter, non solo Manolas: altro obiettivo dalla Roma

06/04/2017 09:47

CALCIOMERCATO INTER RUDIGER / Con la Champions League ormai quasi sfumata, in casa Inter si progetta il futuro. L'obiettivo della dirigenza è quello di costruire una squadra ancora più forte nel prossimo calciomercato estivo. Se Jeison Murillo ha le valigie pronte, con diverse 'big' inglesi che stanno pensando a lui (in Italia può interessare alla Roma), Ausilio sta pensando a un profilo di spessore in entrata. Il nome caldo del calciomercato Inter, riporta la 'Gazzetta dello Sport', è quello di Antonio Rüdiger, che piace per la sua duttilità, in quanto può disimpegnarsi sia da esterno che centrale di difesa. Negli ultimi tempi stanno proseguendo le voci che vorrebbero club di Premier League e tedeschi interessati al difensore romanista, che a fine stagione potrebbe partire.

Calciomercato Inter, i nomi per la difesa

Sempre sulla linea difensiva, l'Inter ha da tempo nel mirino un altro calciatore giallorosso. Si tratta di Kostas Manolas, che salvo colpi di scena non rinnoverà il suo contratto con la Roma. Sul difensore, oltre all'Inter, ci sono altre 'big' europee, come Juventus e Manchester United. In estate non è esclusa un'asta internazionale che farebbe lievitare il cartellino fino ai 40-42 milioni di euro.

Più avanti per il laziale Stefan de Vrij: col calciatore sarebbe stato trovato un accordo sulla base di 3 milioni più bonus a stagione per quattro anni, ma bisognerà trattare con Lotito il prezzo della cessione. De Vrij potrebbe quindi lasciare la Lazio a fine stagione: il contratto che scade nel 2018 non è stato ancora rinnovato e tante 'big' europee stanno pensando a lui. Oltre ai nerazzurri, anche Milan, Chelsea e Manchester United restano alla finestra.

Infine, l'Inter potrebbe presto accelerare i tempi per arrivare ad Alessandro Bastoni, altra giovanissima scoperta dell'Atalanta di Gasperini. Le società si starebbero confrontando quotidianamente, dopo l'acquisto potrebbe essere lasciato per due stagioni a Bergamo con la possibilità di anticipare il suo arrivo all’Inter con date precise.

