Calciomercato, il Barcellona si rifà le fasce

06/04/2017 09:43

BARCELLONA ODRIOZOLA HERNANDEZ - Il Barcellona, in attesa di scegliere il futuro allenatore che sostituirà Luis Enrique, sta pensando a rifarsi le fasce. Soprattutto quella destra ha bisogno di rinforzi e, secondo il 'Mundo Deportivo', il nome in cima alla lista dei dirigenti catalani è quello di Alvaro Odriozola. Il 21enne calciatore della Real Sociedad ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata del Barcellona. Per la fascia sinistra, invece, continua ad essere vivo l'interesse per Theo Hernandez, in prestito all'Alaves dall'Atletico Madrid: la sua valutazione si aggira sui 24 milioni di euro.

A.L.