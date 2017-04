Calciomercato Roma, Emery porta Krychowiak

Alessio Lento (@lentuzzo)

06/04/2017 09:19

CALCIOMERCATO ROMA KRYCHOWIAK - Inizia a prendere forma la nuova Roma targata Ramon Rodriguez Verdejo, meglio conosciuto semplicemente come Monchi. Il direttore sportivo designato, che ha da poco annunciato ufficialmente il suo addio al Siviglia, sembra essere già al lavoro sul calciomercato per costruire la squadra della prossima stagione. Il primo nodo da sciogliere è quello legato all'allenatore. Luciano Spalletti è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Capitale e Monchi potrebbe puntare con decisione su Unai Emery. I due hanno costruito insieme i successi del Siviglia degli ultimi anni e potrebbero ripartire da Roma, nonostante un contratto in essere del tecnico spagnolo col Paris Saint-Germain.

Calciomercato Roma, Krychowiak idea per il centrocampo

Emery ha portato in Francia la scorsa estate un pilastro del Siviglia: Grzegorz Krychowiak. Il 27enne roccioso centrocampista polacco non è riuscito, però, a imporsi nella linea mediana della squadra parigina, complici anche alcuni guai fisici, collezionando solo 19 presenze. Arrivato per 26 milioni di euro, potrebbe partire l'estate promessa per ritrovare spazio e continuità altrove e, in caso di approdo in giallorosso di Emery, potrebbe essere un'idea per il calciomercato Roma che sta dimostrando di non avere alternative di spessore sulla linea mediana del campo. Senza dimenticare che Krychowiak può giostrare anche da difensore centrale. Una pista tutta da sviluppare che, però, potrebbe rivelarsi interessanti per tutte le parti in causa, senza tralasciare anche l'interesse dell'Inter per il Nazionale della Polonia.