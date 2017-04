Calciomercato Napoli, pronta la mossa per strappare Meret alla Juventus

06/04/2017 08:46

CALCIOMERCATO NAPOLI MERET ZAPATA / Con Pepe Reina che si avvia verso i 35 anni, il Napoli inizia a pensare al portiere del futuro. Lo spagnolo tra i pali, nonostante qualche imperfezione (vedi ieri sera nel primo gol della Juventus), è ancora una garanzia per esperienza, personalità e capacità. Tuttavia, non ha ancora rinnovato il legame che scade nel 2018 e, pur avendo mostrato spesso attaccamento alla maglia azzurra, da tempo circolano voci di un suo possibile addio una volta scaduto il contratto. Giuntoli, quindi, è chiamato a vagliare il profilo giusto nel calciomercato. Tra i calciatori più interessanti c'è Alex Meret, estremo difensore classe '97 dell'Udinese ma in prestito alla Spal, dove si sta facendo notare a suon di grandi prestazioni che stanno spingendo la squadra ai vertici del campionato cadetto. Il calciomercato Napoli deve però fare i conti con forte interesse della Juventus, impegnata anch'essa nella ricerca di un valido portiere per il dopo Buffon. Così, gli azzurri potrebbero decidere di sferrare la mossa vincente per convincere l'Udinese a cedere Meret.

Calciomercato Napoli, Zapata per Meret

Duvan Zapata in queste due stagioni in terra friulana ha mostrato le sue qualità nonostante qualche problema fisico che ne ha bloccato la crescita. Arrivato in prestito biennale dal Napoli, l'attaccante a fine stagione rientrerà nella rosa di Sarri per poi cercare una nuova destinazione. L'idea di Giuntoli per superare la concorrenza su Meret potrebbe essere proprio la cessione di Zapata all'Udinese. Del resto, i rapporti tra le due proprietà sono ottimi, come dimostrano i tanti affari completati negli anni scorsi. Inoltre, lo stesso calciatore ha spesso ribadito di voler restare all'Udinese. Meret piace a Juventus e Napoli, ma gli azzurri potrebbero 'beffare' i bianconeri.

