Calciomercato Juventus, Allegri allontana l'addio. Ma Inzaghi...

CALCIOMERCATO JUVENTUS SIMONE INZAGHI / La qualificazione alla finale di Coppa Italia e le recenti indiscrezioni di calciomercato provenienti da Londra sulla permanenza di Arsene Wenger sulla panchina dell'Arsenal hanno 'stabilizzato' la posizione di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus del presente e del futuro.

I rumours di calciomercato Juventus su un possibile addio dell'allenatore livornese sembrano essersi placati negli ultimi giorni, ma la società bianconera non si farà trovare impreparata in caso di clamorosi colpi di scena. Come ribadito sulle colonne di 'La Repubblica' oggi in edicola, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi, prossimo rivale in finale di Coppa Italia, è nel mirino della Juventus in ottica futura. In Serie A, vanta una media punti migliore del collega bianconero.

