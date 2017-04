Calciomercato Milan, la proprietà cinese ha deciso: Suso resta

06/04/2017 08:10

CALCIOMERCATO MILAN SUSO / Inizio difficile, poi il prestito al Genoa e la rinascita. E' quanto accaduto a Suso da quando nel calciomercato invernale del 2015 decise di trasferirsi dal Liverpool al Milan. Il talento spagnolo, grazie alla 'cura' Gasperini ha preso più confidenza con il calcio italiano riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante anche in questa stagione sotto la guida di Vincenzo Montella. Così, ben presto è diventato tra i punti fermi del futuro rossonero, che ora prova a blindarlo dalle voci che lo vorrebbero altrove. Suso infatti è tra i calciatori in attesa del rinnovo col Milan. Il suo contratto scade nel giugno 2019, il nuovo accordo tra le parti prevede un contratto fino al 2021 con aumento di stipendio da 1 milione a circa 2,7 milioni di euro più bonus. Il calciomercato Milan sta proseguendo i contatti e, riporta la 'Gazzetta dello Sport', nonostante la nuova proprietà abbia deciso di aspettare, presto potrebbe esserci un vertice tra dirigenti, manager e papà di Suso.

Calciomercato Milan, rinnovo Suso: la situazione

Pochi giorni fa Suso aveva parlato così di un suo possibile trasferimento in Spagna: "Mancano due anni e mezzo di contratto e dico sempre che sono felice qui, ma vedremo quello che succederà in estate - le sue parole ad 'As' - Se mi piacerebbe tornare in Spagna? Ci spero. E' sempre bello tornare nel proprio paese, ma ho un contratto e bisogna aspettare l'estate. Con la vendita della società non si sa che squadra avrà il Milan, quale sarà la programmazione. Eventuali offerte da Madrid, Barça e Atletico? In estate vedremo. Con la vendita del club non so che squadra ci sarà a Milano e quale sarà la programmazione". Intanto, la nuova proprietà milanista, che adesso è in attesa del closing, ha deciso di puntare anche su di lui per la squadra del futuro.

M.D.A.