Calciomercato Roma, Monchi ha scelto Emery: il piano giallorosso

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

06/04/2017 08:05

CALCIOMERCATO ROMA EMERY / L'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dei rivali cittadini della Lazio ha gettato nuovi dubbi sulla permanenza di Spalletti sulla panchina della Roma. Il contratto dell'allenatore di Certaldo è in scadenza a fine stagione e gli indizi delle ultime settimane lasciano intendere che non verrà rinnovato.

Per Monchi, direttore sportivo uscente del Siviglia e (probabile) futuro uomo-mercato della Roma, è tempo di riflessioni: la sua prima scelta per la panchina della Roma del prossimo anno è Unai Emery, con cui ha stretto un sodalizio vincente a Siviglia prima del trasferimento del tecnico sulla panchina del Paris Saint-Germain. Secondo il 'Corriere dello Sport', potrebbe essere proprio il PSG a liberare l'allenatore in caso di vittoria del campionato del Monaco (attualmente a +3 sul club parigino). Emery guadagna 6 milioni di euro a stagione a Parigi.

A Trigoria stuzzicherebbe l'ipotesi di un ritorno di Vincenzo Montella. Già nel 2012 l'Aeroplanino' fu a un passo dal tornare a Roma, ma non ci fu l'accordo sull'ingaggio con i dirigenti Baldini e Baldissoni. Di Francesco è vicinissimo alla Fiorentina, ma è stato sondato anche dal Bologna, che pensa al divorzio con Donadoni. La Roma ha effettuato un sondaggio, ma non è una priorità. Gasperini non convince tutti a Trigoria, Giampaolo piace ma resta il dubbio se sia pronto o meno per una 'big'. Sampaoli, attualmente con Monchi a Siviglia, mira al ritorno in Argentina. Resta valida l'ipotesi Mancini.