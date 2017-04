Calciomercato Inter, svolta Perisic: doppio colpo Berardi-Bernardeschi

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

06/04/2017 07:50

CALCIOMERCATO INTER BERARDI BERNARDESCHI / Il Manchester United fa sul serio per Ivan Perisic ed ha pronti 60 milioni di euro per 'strapparlo' all'Inter. Lo scrive oggi in edicola 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui il 28enne esterno offensivo croato rappresenta una priorità per Josè Mourinho.

Per il giocatore nerazzurro si è mosso anche il Chelsea di Antonio Conte e in casa Inter attendono che si scateni l'asta internazionale. La cessione di Perisic verrebbe accettata da Suning in nome del fairplay finanziario, a patto però che si realizzi un 'Piano B'.

Ed il 'Piano B' del calciomercato Inter - si legge sulle colonne del quotidiano - è il doppio colpo Domenico Berardi (in cima alla lista di Stefano Pioli)-Federico Bernardeschi, per cui sono pronti 70 milioni di euro. La prima alternativa di calciomercato è rappresentata da Dries Mertens, per il quale i primi passi sarebbero già stati avviati (si parla di un'offerta quadriennale da 5 milioni a stagione). Il Napoli, però, non sembra disposto a trattare la cessione del belga con una 'rivale' italiana.