Calciomercato Milan, ecco Benzema: lo 'manda' Aubameyang

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

06/04/2017 07:33

CALCIOMERCATO MILAN BENZEMA / In attesa del closing per il definitivo passaggio di proprietà, il calciomercato Milan estivo 2017 inizia a prendere forma: la priorità sarà individuare il nuovo centravanti ed il nome forte riemerso nelle ultimissime ore è quello di Karim Benzema, da tempo in orbita Milan.

Secondo quanto si legge questa mattina in edicola sulle colonne di 'Tuttosport', il colpo si presenta più 'facile' rispetto alle alternative di calciomercato Aubameyang (la valutazione del suo cartellino potrebbe arrivare a toccare i 100 milioni di euro), Alexis Sanchez o Sergio Aguero (il nodo per entrambi è l'ingaggio).

Proprio l'attaccante gabonese del Borussia Dortmund, con il suo possibile trasferimento a Madrid potrebbe garantire il via libera del Real all'operazione Benzema-Milan. Il costo del cartellino dell'attaccante francese si aggira attorno ai 50-60 milioni, mentre il suo ingaggio ammonta ad 8 milioni annui.

Benzema è richiesto anche da Wenger, ma i dubbi sul futuro del tecnico francese all'Arsenal hanno raffreddato la pista che conduce a Londra. In casa PSG, altra pretendente, l'ostacolo all'arrivo di Benzema è rappresentato dalla presenza 'ingombrante' di Edinson Cavani.

L'alternativa al colpo Benzema-Milan porta il nome di Lacazette, ma anche per l'attaccante del Lione ci sarà da superare una folta concorrenza.