Calciomercato Inter, Conte allontana i nerazzurri: "Costruiamo per la prossima stagione"

06/04/2017 00:05

CALCIOMERCATO INTER/ "Conte potrebbe lasciare il Chelsea per l'Inter": così Andrea Pastorello, uno dei suoi consulenti, aveva parlato del futuro del manager dei 'Blues'. Il direto interessato, dopo aver battuto il Manchester City in campionato, ha voluto chiarire le cose: "A me sinceramente dispiace quando mi trovo buttato in prima pagina. Andrea Pastorello lo conosco, ma personalmente quando sento parlare altri non mi piace. Se qualcuno vuole sapere qualcosa lo deve chiedere a me. Ora lottiamo a denti stretti e cerchiamo di centrare qualcosa di inaspettato, poi cercheremo di costruire qualcosa di importante per la prossima stagione".

S.F.