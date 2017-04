Calciomercato Milan, offerta shock dell'Everton per Kolasinac

06/04/2017 00:21

CALCIOMERCATO MILAN KOLASINAC EVERTON / Offerta 'folle' dell'Everton per Sead Kolasinac. Come rivela la 'Bild', i 'Toffees' hanno proposto al terzino bosniaco - che lascerà lo Schalke 04 a giugno a parametro zero - un contratto da oltre 8 milioni di sterline (quasi 9,5 milioni di euro) per convincerlo ad approdare in Inghilterra.

Kolasinac è un obiettivo del Milan, è stato accostato anche alla Juventus, ma le sirene della Premier risuonano da tempo per lui.

D.G.