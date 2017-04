05/04/2017 23:45

NAPOLI JUVENTUS BARZAGLI / La Juventus vola in finale di Coppa Italia. Il difensore dei bianconeri, Andrea Barzagli, protagonista della sfida contro il Napoli, esulta per il traguardo raggiunto su Twitter: "In finale di Coppa Italia. Un altro obiettivo raggiunto".

In finale di Coppa Italia. Un altro obiettivo raggiunto #TimCup #FinoAllaFine https://t.co/E4X54ayIME pic.twitter.com/zpQka0AFqe — Andrea Barzagli (@andreabarzagli2) 5 aprile 2017

M.S.